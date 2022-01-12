Макрон поддержал решение США подключиться к переговорам по Донбассу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна приветствует желание США участвовать в «нормандских переговорах» по ситуации на Украине.

Как пишет «Укринформ», Макрон отметил, что «нормандский формат» по-прежнему остается подходящей платформой для разрешения конфликта в Донбассе. Привлечение Штатов к этому процессу он назвал хорошим знаком, поскольку речь идет о «коллективной безопасности».

Французский лидер также назвал напряженность между РФ и Украиной главной международной проблемой и призвал искать пути ее решения.