Кортни Кокс раскрыла секрет челки в фильме «Крик»

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», а также журналистки Гэйл Уэзерс в серии фильмов «Крик», раскрыла секрет своей челки в упомянутой кинокартине. Об этом она рассказала на YouTube-шоу актрисы Дрю Бэрримор.

57-летняя знаменитость вспомнила прическу, которую ей сделали для съемок в третьей части фильма, вышедшего в 2000-м году. Тогда Кокс предстала перед зрителями с темными волосами длиной до плеч и короткой небрежной челкой, едва прикрывающей лоб.

Во время интервью, приуроченному к выходу пятой части «Крика», актриса пояснила, что челка была накладная и ее подстригли прямо на съемочной площадке. По словам звезды, она должна была быть длиннее, однако из-за ошибки получилась чересчур короткой.

«Не было ничего хуже. Это был большой жизненный урок: моя прическа навсегда запечатлелась на кадрах. У нас был только один комплект челки, поэтому мне не оставалось другого выбора», — поделилась Кокс.