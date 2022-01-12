Как выбрать стиральную машину с сушкой

Любой дом или квартира имеют необходимый атрибут быта — стиральную машину. Как правило это известные бренды-производители бытовых стиральных машин. И как правило мы выбираем такую стиральную машину для дома по нескольким очень важным параметрам. Здесь важны как экономичность, так и габариты, скорости отжима, и сушка. Стиральные машины с сушкой появились уже достаточно давно и завоевали популярность как у домохозяек, так и у одиноких холостяков. А причина в том, что стиральная машина с сушкой крайне удобна, ведь она дополнительно высушивает ваше белье, экономит ваше время. Вам остается только включит и выключить такую стиральную машину, а все остальное она сделает сама.

Но как сделать правильный выбор такой машины для вашего домохозяйства? В этом случае обратимся за рекомендацией к известному торговому центру в сети интернет — 220.lv и воспользуемся его рекомендациями. Начнем с простых вещей.

Главное — выбрать надежный бренд

Такие компании-производители как LG, Bosh или Beko являются поставщиками стиральных машин с встроенной сушкой белья. И вы сразу же получаете надежное качество бытового оборудования, проверенного года эксплуатации. Поэтому, если вы выбираете известный бренд, вы уже имеете надежную технику. А дальше вам нужно только выбрать стиральную машину, адаптированную под условия вашей квартиры. Машина с сушкой может быть как встраиваемой, так и мобильной. Также вы выбираете класс машины (чем выше, тем лучше), объем под загрузку (можно до 9 кг) и габариты. Необходимо отметить, что габариты машинки будут напрямую связаны с объемом загрузки белья. Поэтому здесь стоит обязательно искать компромисс.

Ценовой диапазон стиральных машин с сушкой также зависит от указанных характеристик и может колебаться от 400 до 1000 евро. так что здесь тоже выбирайте соотношение стоимость/качество.

2. Сервис, ориентированный на вас.

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