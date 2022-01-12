Европа закупила в США рекордный за два года объем СПГ

Импорт сжиженного природного газа в ЕС бьет рекорды за два года, компенсируя резкое сокращение поставок «Газпрома», которое началось осенью и приняло обвальный характер зимой.В первые дни января 2022 года страны западной Европы закупали СПГ в объеме 250 млн кубометров в сутки, подсчитал Bloomberg на основании данных по морским перевозкам от Kpler.

Большая часть этого газа пришла из США, откуда в середине декабря в вояж через Атлантику отправились более 20 танкеров-газовов. Они привезли в европейские порты крупнейшую партию с декабря 2019 года, спасая Евросоюз от энергокризиса, взвинтившего цены на электричество и вынудившего остановку ряда крупных производств.

В результате поставки американского газа в Евросоюз в 5 раз превысили объемы, которые в январе своим ключевым клиентам качал «Газпром». По данным Eustream, среднесуточный объем поставов из России 1-9 января упал до 54 млн кубометров, что примерно вдвое ниже, чем в те же даты годом ранее.

Вопреки поручению президента Владимира Путина, российская газовая монополия так и не пополнила запасы в собственных европейских хранилищах, где на начало 2022 года было меньше газа, чем в конце отопительных сезонов трех их пяти последних лет.

Приток СПГ сбил температуру на европейском газовом рынке, где в декабре цены взлетали выше 2000 долларов за тысячу кубометров. За последние три недели фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце подешевели на бирже ICE на 56%, а по итогам торгов во вторник закрепились ниже 1000 долларов, потеряв 3% за день.

В ходе сессии котировки опускались до 904 долларов, а закрыли день на отметке 954.

Вслед за газом стремительно дешевеет электроэнергия: цены на месяц вперед в Германии во вторник упали на 5%, до 218 евро за мегаватт-час, а во Франции — на 10%, до 287 евро. «Цены газа прямо давят на котировки электроэнергии. Это самый важный драйвер сегодня», — говорит Бенгт Лонгва, аналитик StormGeo-Nena в Осло.