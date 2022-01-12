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Эксперты ВОЗ рассказали, кто больше всего рискует заразиться «омикроном»

Новым штаммом коронавируса «омикрон» больше всего рискуют заразиться пожилые люди, а также непривитые и люди с хроническими заболеваниями, рассказали эксперты ВОЗ.

По словам директора организации по ЧС Майка Райана, смертность при заражении «омикроном» тем выше, чем старше пациент.

В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове указала, что зараженные, у которых есть хотя бы одно сопутствующее заболевание, входят в группу повышенного риска госпитализации и смерти.

При этом последствия перенесенной инфекции зависят от общего состояния здоровья человека и его иммунной системы, передает телеканал CNBC.

В целом, отмечают специалисты ВОЗ, по сравнению со штаммом «дельта» от «омикрона» умирает меньше человек, а опасность серьезного течения заметно ниже.

12 января, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
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