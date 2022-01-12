Что есть после простуды и гриппа?

Регенерация организма и его укрепление после перенесенного гриппа или простуды в анамнезе не менее важны, чем профилактика. Правильное выздоровление значительно снизит риск повторного заражения. Мы подскажем, что есть, чтобы сохранить здоровье после гриппа. Проверьте, какие продукты стоит включать в свой рацион и что поможет вам укрепить свое тело естественным путем. Правильная диета позволит полностью выздороветь и укрепить иммунитет.

Протеин (белковые добавки)

Один из основных способов вылечиться от гриппа и простуды — правильно сбалансированное питание. Белок требует добавок, поэтому важно следить за тем, чтобы в меню не было недостатка в его полезных источниках: яйцах, рыбе, мясе, молоке и продуктах из него, орехах и семенах.

Витамины

Богатая диета во время выздоровления — это витамины, особенно A, E, C, D и B6. Первые три — это антиоксиданты с противовоспалительными свойствами, которые поддерживают иммунную систему и мобилизуют ее на борьбу. Витамин С поддерживает обновление организма. Также витамин D стимулирует иммунную систему. В свою очередь, витамин B6 также участвует в образовании иммунных антител и содержится в: молоке и продуктах из него, орехах, листовых овощах. Чтобы обеспечить нужное количество витамина С, в меню должны быть такие продукты, как: ягоды, цитрусовые, красный перец, петрушка, яблоки, шиповник, капуста, брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста. В свою очередь, источники витамина А — это оранжевые и красные овощи и фрукты. Витамин Е содержится в: орехах, зародышах пшеницы, зернах, бобовых, авокадо, темно-зеленых овощах. Витамин D в основном содержится в яйцах и рыбе.

Минералы

Диета, которая поможет вам вернуться в форму, должна обеспечивать получение нужного количества цинка, меди, железа и селена. Цинк вместе с витамином А определяют правильное функционирование барьеров иммунной системы (дыхательной системы, кожи, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы). Кроме того, цинк защищает от вредного воздействия свободных радикалов, отвечает за преобразование аминокислот, необходимых для правильного функционирования лейкоцитов, уничтожающих микробы. Источниками цинка являются: морепродукты, свинина, говядина, индейка, яичный желток, дрожжи, молоко, бобовые, гречка, зародыши пшеницы, семена тыквы, пшеничные отруби, лук, чеснок, кунжут и подсолнечник. Селен характеризуется противовоспалительными свойствами. Найдено в бразильских орехах, морепродуктах, субпродуктах, луке, чесноке, помидорах, тунце, коричневом рисе, хлопьях из злаков, пшеничных отрубях и зеленых овощах.

Пробиотики

Исследования показывают, что пробиотики являются ценным элементом при выздоровлении от гриппа. Они восстанавливают микрофлору кишечника, поддерживают иммунитет и правильное функционирование кишечника. Их естественными источниками являются: силос, кисломолочные продукты, ферментированные фруктовые и овощные продукты, свекольная закваска, ферментированные колбасы, соевые и зерновые продукты, заквасочное тесто.

Омега — 3 жирные кислоты

Поддержкой для ослабленного болезнью организма являются также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, поэтому их источники, в том числе рыбий жир, должны быть включены в ежедневное меню. Добавки рыбьего жира не нужны, но затем два раза в неделю желательно включать в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрию, палтус), льняное семя, льняное масло или орехи.

Не только чеснок и лук

Регенерация также может поддерживаться натуральными продуктами, богатыми питательными веществами и полезными для здоровья. К ним относятся, среди прочего: лук, имбирь, свекла, черноплодная рябина, бузина, чеснок, мед, прополис, малина, облепиха, крапива и алоэ. Облепиха — источник антиоксидантов, фитостеринов, витаминов, омега-3 кислот и минералов. Алоэ, помимо витаминов и минералов, содержит салициловую кислоту, стерины, лигнины и полисахариды, которые стимулируют иммунную систему.

Отдыхать и гулять

Естественное состояние после гриппа или простуды — это сопутствующие усталость и сонливость. Чтобы организм полностью регенерировал, необходимо обеспечить ему достаточную дозу сна, что означает для взрослых от 7 до 8 часов ночного отдыха, от 11 до 13 часов для детей до 6 лет и от 8 до 10 часов для детей старшего возраста. Гигиена сна также чрезвычайно важна, в том числе: соответствующая температура в помещении, проветривание спальни или правильная влажность воздуха, особенно в период отопления. В период восстановления стоит ходить на прогулки, которые закалят организм, но всегда нужно беречь одежду, подобранную с учетом погодных условий.