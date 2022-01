Британец в реактивном костюме пролетел по горной тропе и доставил плазму в ущелье В карликовой галактике нашли сверхмассивную черную дыру » Бывший любовник Дженнифер Лопес выпросил себе квартиру в центре Нью-Йорка Бывшему любовнику американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бейсболисту Алексу Родригесу пришлось умолять руководство дома продать ему квартиру в центре Нью-Йорка. Сначала знаменитости отказали, но после длительных уговоров одобрили сделку, пишет The New York Post. Причиной, по которой Родригесу не разрешали приобретать недвижимость в здании, оказалась его публичность. По данным источников The New York Post, руководство элитного комплекса не хотело иметь дело со знаменитостями. Спроектированное архитектором Эмери Ротом здание расположено напротив Американского музея естественной истории, рядом с западным входом в Центральный парк. За роскошную квартиру на втором этаже у бейсболиста попросили 9,9 миллиона долларов.