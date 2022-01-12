Британец в реактивном костюме пролетел по горной тропе и доставил плазму в ущелье

Британская компания Gravity Industries испытала свой реактивный костюм в боевых поисково-спасательных учениях НАТО в Словении. Ее основатель Ричард Браунинг пролетел по горной тропе между деревьями и доставил кровяную плазму в ущелье импровизированному пострадавшему.

Джетпаки — это индивидуальные компактные транспортные средства с реактивными двигателями. Они позволяют без каких-либо дополнительных приспособлений летать на относительно небольшие расстояния на небольшой скорости. Обычно продолжительность полета реактивных ранцев составляет около 10 минут, а скорость — примерно до 200 километров в час.

При этом джетпаки могут поднять пассажира на достаточно большую высоту. Из-за этого растет вероятность смертельного исхода в результате несчастного случая. Например, несколько лет назад австралиец Кельман Ричес погиб во время перелета на своем реактивном ранце. Он упал с высоты почти семь метров. Поэтому большинство испытаний джетпаков проходят над водой.

Gravity Industries, тем не менее, уже тестировала свой реактивный костюм в условиях горной равнины во время спасательных учений санитарной авиации Северной Англии. Костюм состоит из пяти газотурбинных двигателей с эффективной мощностью 1050 лошадиных сил и тягой 144 килограмма. Две пары двигателей крепятся на руки и еще один — в ранце. Костюм позволяет пролетать примерно пять километров, разгоняясь до 137 километров в час. Длится полет от пяти до десяти минут.

В конце декабря Gravity Industries снова испытала свой реактивный костюм в спасательных учениях. На этот раз они были боевыми и проходили в лесистых горах Словении. Пилотировал костюм основатель Gravity Industries Ричард Браунинг. Он показал, что костюм подходит для разной местности, пролетев по горной тропе между деревьями, и доставил кровяную плазму в ущелье солдату НАТО, который изображал пострадавшего.