Автомобильный ксенон

С проблемой недостатка освещенности сталкиваются трое из четырех водителей. Особенно актуален этот вопрос зимой, когда не только сумрак, но и грязь существенно сокращают потенциал любой фары. Добавим сюда время да морально-технический износ и получим темную и непроглядную дорогу впереди едущего по ней автомобиля.

На дворе зима, а это значит, что две трети суток темно. Из-под колес на фары традиционно летит грязь, а дорожный реагент — как вишенка на торте. В результате даже суперсовременная головная оптика начинает давать слабину. Что уж говорить про «повидавшие фары», в которых порой «ближний» дает столько же света, сколько и габариты? Ездить так нельзя, но радикальное решение проблемы — полная крупноузловая замена блок-фар — стоит слишком уж дорого.

Еще пару лет назад в подобной ситуации водители начинали «колхозить» свет: вставляли китайский ксенон, полировали помутневший пластик наждаком, пытались красить зеркальной краской давно проржавевшие отражатели и многое другое. Освещение улучшалось, но незначительно и весьма ненадолго.Стоит отметить, что на рынке полно светодиодных ламп китайского производства, которые довольно сильно отличаются от ламп, производимых под контролем основных мировых производителей автомобильной светотехники. Основное отличие в том, что большая часть таких китайских ламп, имея в конструкции больше менее мощных светодиодов, не улучшает головной свет, а только лишь слепит встречных водителей. Поэтому выбирайте правильные Ксеноновые лампы противотуманные .

Правда, использование белых ламп с цветовой температурой 5000К и более недостаточно эффективно во время сильного снегопада или тумана, где лучше будут работать лампы с традиционным желтым светом 3000−3200К. Но, тут уже придется выбирать.

Так же важно отметить, что оптимально светодиоды будут смотреться и работать в оптике рефлекторного типа. Такой тип фар работает по принципу распределения светового луча, который излучается лампой в горизонтальной плоскости. Соответственно, обеспечивается правильная освещенность дороги, без излишнего ослепления встречного потока, и максимальная производительность фар.