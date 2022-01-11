Зеленский заявил о готовности «предметно договариваться» по конфликту в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым «предметно договариваться» о деэскалации конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе встречи с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран (в Нормандском формате — ред.)», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Напомним, ранее — в новогоднем обращении к соотечественникам — Зеленский назвал своей главной целью окончание войны в Донбассе. Он также выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины, «поскольку его удалось вернуть в мировую повестку».

Со своей стороны, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил в ходе сегодняшней встречи, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита Нормандской четверки», — подчеркнул Ермак.