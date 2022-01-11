Японо-израильские связи укрепляются, а инвестиции в 2021 году почти утроились



Согласно новому исследованию, опубликованному 9 января консалтинговой фирмой «Harel-Hertz Investment», в 2021 году экономические отношения между Японией и Израилем достигли новых высот: в прошлом году японские фирмы инвестировали около 2,9 миллиарда долларов в 85 сделок с израильскими компаниями, что почти втрое больше, чем в 2020 году, пишет журналист «The Times of Israel» Рики Бен-Давид.

В 2020 году японские фирмы вложили 1,1 миллиарда долларов в 63 инвестиционные сделки по сравнению с 914 миллионами долларов в 2019 году; В 2015 году эта цифра составила всего 87 миллионов долларов. В настоящее время на Японию приходится 15,8% всех иностранных инвестиций в израильскую индустрию высоких технологий по сравнению с 1,8% в 2016 году и 12% от общего объема инвестиций (иностранных и израильских), указал Эльханан Харель, основатель и президент «Harel-Hertz» и автор доклада. Однако в абсолютных цифрах японские инвестиции в Израиль по-прежнему невелики по сравнению с инвестициями американских (и израильских) инвесторов.

Японские венчурные капиталисты и корпоративные венчурные капиталисты по-прежнему не занимают позиции ведущих инвесторов, предпочитая присоединиться к израильским или глобальным венчурным капиталистам в раундах финансирования, говорится в отчете. Общий объем японских инвестиций в Израиле с 2000 года составил 13 миллиардов долларов в рамках примерно 400 сделок, говорится в отчете «Harel-Hertz». С 2015 года сферы интересов японских инвесторов расширились. Подавляющее большинство инвестиций в том году (61%) было направлено на коммуникационные и IT-компании, а к 2021 году их доля упала до 13%, поскольку больше инвестиций было направлено в медико-биологические, пищевые технологии, кибербезопасность, автомобилестроение, финансовые и экологически чистые технологии.



В 2021 году среди японских инвесторов появилось девять новичков, при этом два новых фонда и семь корпораций присоединились к местному японскому инвестиционному сообществу. Согласно отчету, в целом у японских компаний и брендов в 2021 году было 97 офисов в Израиле по сравнению с 15 в 2015 году. Наиболее заметными новичками стали японский телекоммуникационный гигант NTT («Nippon Telegraph and Telephone»), открывший прошлым летом инновационную лабораторию в Раанане, и многонациональный конгломерат «Softbank», который в 2021 году инвестировал наибольшую сумму (чуть более 2 млрд долларов) в израильские компании в 24 сделках.

Согласно отчету, в наибольшем количестве сделок участвовала японская торговая компания «Mitsui» – 41 сделка и 299 млн долларов инвестиций. Деятельность «Mitsui» в Израиле включает деятельность «Magenta Venture Partners», равноправного партнерства между «Mitsui» и двумя израильскими профессионалами в области венчурного капитала, а также MGI («Mitsui Global Investments»), дочерней компании корпорации. В прошлом году «Softbank» купил долю в израильской краудфандинговой фирме «OurCrowd» на сумму 25 миллионов долларов и стал одним из руководителей инвестиций в размере 400 миллионов долларов в израильскую фирму по кибербезопасности «Claroty», производителя программного обеспечения для защиты заводов и промышленных предприятий от кибератак.

Операции «SoftBank» в Израиле возглавляет бывший глава Моссада Йосси Коэн. Японская транснациональная корпорация с активами под управлением (AUM) на сумму более 340 миллиардов долларов инвестировала в некоторые из крупнейших компаний мира, включая «Uber», «DoorDash», «Cruise», «Slack», «ByteDance» (предшественник «ТикТока») и, основанную израильтянином компанию «WeWork». Она также сделала ряд инвестиций в другие израильские фирмы, включая фирму по кибербезопасности «Cybereason» и компанию, занимающуюся платформой социального трейдинга «eToro».

В отчете «Harel-Hertz» отмечается, что и «Softbank», и NTT были «лидерами международной деятельности Японии», и их деятельность в Израиле, возможно, приведет к «позитивным изменениям» в японском бизнес – сообществе. Согласно данным за 2020 год, тогда наиболее активными тремя инвесторами были многонациональная корпорация «Mitsubishi», торгово-инвестиционный гигант «Sumitomo» и группа финансовых услуг «SBI Holdings». Харел сообщил в своем заявлении в воскресенье, что рост инвестиций в 2021 году был «впечатляющим, учитывая, что все они представляют собой «онлайн-инвестиции», осуществляемые через «Zoom» и интернет-экспертизы, без посещений и возможности проведения встреч», что указывает на «зрелость и доверие в отношениях между японскими бизнесменами и их израильскими коллегами».

Несмотря на резкое увеличение инвестиций, количество приобретений израильских фирм японскими гигантами все еще невелико. В 2021 году три японские фирмы — «Olympus», химическая компания «Asahi Kasei» и производитель полупроводников «Renesas» — купили израильские компании по производству медицинского оборудования «Meditate» и «Itamar Medical», а также производителя чипов «Celeno» за 300 млн долларов, 538 млн долларов и 315 млн долларов соответственно.

В последние годы отношения между Израилем и Японией процветают после многих лет застопорившихся торговых отношений, которые в основном держались в секрете. Очень консервативные японцы не хотели сотрудничать с Израилем из-за традиционных опасений расстроить арабских поставщиков нефти или из-за культурных различий. Но с 2015 года, после визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Японию в мае 2014 года и премьер-министра Японии Абэ в Израиль в январе 2015 года, количество инвестиционных сделок и их стоимость резко возросли. Две страны подписали инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве в области безопасности, кибербезопасности и сельского хозяйства. Харель заявил, что эскалация торговой войны между США и Китаем в последние годы была «настоящей и значимой», что привело к тому, что израильские технологические компании «предпочли Японию в качестве делового центра в Азии», поскольку они все больше осознают ее экономическую важность и значение как «передового центра для развития операций в других азиатских странах».

https://lechaim.ru/news/yapono-izrailskie-svyazi-ukreplyayutsya-a-investitsii-v-2021-godu-pochti-utroilis-i-sostavili-rekordnye-2-9-milliarda-dollarov/