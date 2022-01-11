ВОЗ: Пол-Европы заболеет «омикроном» в течение 6-8 недель

Более половины населения Европы будут инфицированы «омикрон»-штаммом коронавируса меньше чем за два месяца. Такой прогноз на брифинге в Брюсселе во вторник дал директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.В первую неделю 2022 года в Европе было зафиксировано 7 миллионов новых случаев Covid-19. При этом их число выросло более чем вдвое за двухнедельный период.

«С такой скоростью Институт метрик и оценок здравоохранения прогнозирует, что более 50% популяции региона заразятся «омикроном» в течениеследующих 6-8 недель», — сказал Клюге (цитата по Reuters).

Штамм, обнаруженный в ЮАР и обладающий рекордной заразностью, превышающей даже показатели «дельты», быстро становится доминирующим в западноевропейских странах и начинает распространяться на Балканах. По состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что каждую неделю фиксируют заражение 1% своего населения, констатировал Клюге.

В целом в мире, по данным ВОЗ, заболеваемость Covid-19 в мире выросла вдвое — до 17,6 млн случаев за неделю. В США за минувшие сутки заболело 1,13 миллиона человек, из которых 142 тысячи были госпитализированы. Оба показателя являются абсолютными рекордами за все время пандемии.

Впрочем, опыт Южной Африки показывает, что несмотря на беспрецедентную контагиозность, волна омикрона сойдет на нет так же быстро, как и начнется, пишут аналитики Morgan Stanley.

Их математические модели, основанные на имеющейся статистике показывают, что спад заболеваемости начнется в течение 3-6 недель. Так, в ЮАР коэффициент распространения достиг пика за 2-3 недели, а число новых случаев — за 4-5 недель, что вдвое быстрее штамма «дельта», которому требовалось 9 недель для выхода на