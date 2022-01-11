В США за сутки выявили рекордные 1,35 миллиона новых случаев ковида

10 января в США за сутки зарегистрировали 1,35 миллиона новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные расчеты.

Это максимальный суточный прирост, когда-либо зарегистрированный в мире за все время пандемии. Предыдущее максимальное значение зафиксировали 3 января, когда в США выявили 1,03 миллиона новых случаев.

Агентство отмечает, что каждый понедельник в США регистрируют большее число случаев, поскольку некоторые штаты не сообщают о новых случаях в выходные.

Число людей, госпитализированных в США с коронавирусом, также достигло максимального значения за все время пандемии. По данным Reuters на 10 января, за сутки госпитализировали больше 136 тысяч человек. Газета The New York Times привела данные, согласно которым 9 января в США госпитализировали 142 388 пациентов с коронавирусом.

Рост заболевших и госпитализированных связывают с распространением варианта коронавируса омикрон, из-за которого в США перегружены больницы по всей стране. В регионах, где омикрон появился раньше, как отмечает NYT, резко выросла смертность от ковида. Reuters пишет, что в среднем каждый день в США умирает 1700 человек с коронавирусом, что сравнимо со значениями, зафиксированными ранее этой зимой.

Всплеск заболеваемости ковидом в США нарушил в ряде регионов работу школ, где не хватает персонала, учителей и водителей школьных автобусов. В Нью-Йорке из-за роста числа заболевших среди сотрудников приостановили работу трех линий метро.