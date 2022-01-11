У Путина призвали не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию

Россия продолжит агрессивные действия по отношению к Украине, не смотря на угрозу глобальной технологической блокады.

Бытовая техника и электроника, поставки которой США грозят запретить в случае агрессии России против Украины, не является чем-то «святым» для россиян.Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозу американских санкций, вновь озвученную после первого, безрезультатного раунда консультаций по безопасности Женеве.

Эмбарго на экспорт в РФ потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — по словам Пескова, не является самой страшной угрозой.

«Все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого <…> в нашем обществе. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», — сказал Песков в ходе брифинга во вторник.

Он добавил, что санкционные угрозы следует рассматривать как создание информационного фона для российско-американских переговоров, стартовавших накануне.

«Мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях, очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовке перед раундом консультаций, которые состоялись вчера», — цитирует Пескова РБК.