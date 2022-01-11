У Путина призвали не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию

Россия продолжит агрессивные действия по отношению к Украине, не смотря на угрозу глобальной технологической блокады.
Эмбарго на экспорт в РФ потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — по словам Пескова, не является самой страшной угрозой.
«Все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого <…> в нашем обществе. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», — сказал Песков в ходе брифинга во вторник.
Он добавил, что санкционные угрозы следует рассматривать как создание информационного фона для российско-американских переговоров, стартовавших накануне.
«Мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях, очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовке перед раундом консультаций, которые состоялись вчера», — цитирует Пескова РБК.
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