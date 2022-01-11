Советы туристам, решившим посетить Припять

Авария на Чернобыльской АЭС – самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества. Уже более 35 лет это место привлекает к себе миллионы туристов со всего мира, которые стремятся воочию увидеть результат роковой человеческой ошибки. Зона Отчуждения – это без преувеличения уникальное место со своей атмосферой. Именно поэтому ежедневно на пункте пропуска «Дитятки» выстраиваются огромные очереди желающих побывать в городе-призраке и эпицентре аварии, случившейся в далеком 1986 году.

Цена на экскурсию в Чернобыль зависит от длительности тура. Самый бюджетный вариант – однодневное пребывание, где в экспресс-маршруте захватываются самые ключевые локации. Для более продвинутых туристов, желающих посетить максимум мест, предлагаются 5-дневные туры.

Что необходимо знать

Планируя поездку в Припять, следует учитывать такие детали:

Заказывать экскурсию в официальных туристических агентствах. Пребывание в Зоне Отчуждения в качестве сталкера не только карается законом, но и крайне опасно для жизни.

Убедиться, что цена экскурсии в Чернобыль включает услуги гида, а также предоставление дозиметра – прибора, измеряющего уровень радиации.

Не посещать места, где радиационный фон по датчикам превышает допустимую норму. Передвигаясь по Припяти, также не рекомендуется наступать на мох, так как он сохраняет в себе радиацию. Ходить стоит исключительно по асфальту.

Также важно понимать, что за 35 лет с момента эвакуации, город в прямом смысле этого слова поработила природа. За этот период времени абсолютно все здания в Припяти стали аварийными и заходить в них не рекомендуется в целях безопасности.

Путешествуйте вместе с Trips to Chernobyl

Если вы решили заказать тур в Зону Отчуждения, рекомендуем воспользоваться услугами компании Trips to Chernobyl. Это специализированное туристическое агентство, которое предлагает официальные экскурсии в Чернобыль в различных направлениях. На выбор туриста предлагаются классические туры от 1 до 5 дней. Но если этого покажется недостаточно, по желанию клиента предлагается возможность авиаполетов над Припятью, езда на шерпах, а также стрелковые мероприятия.

Более подробную информацию о ценах и условиях заказа можно найти на официальном сайте компании. Стоит отметить, что для клиентов агентство предлагает регулярные акции и скидки. Кроме того, здесь есть уникальная возможность выиграть подарочные сертификаты, презентовав незабываемую экскурсию своим родственникам или друзьям.