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Самый большой в мире самолет повредил стойку шасси

Украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» повредил основную стойку шасси перед вылетом из Польши. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу авиастроительного предприятия «Антонов».

Уточняется, что вылет крупнейшего в мире самолета пришлось задержать из-за «незначительной технической неисправности». Для устранения выявленной поломки на помощь судну был направлен самолет Ан-26 со специалистами на борту. Они осмотрят «Мрию», устранят проблему и при необходимости проверят другие детали.

«Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда [техников] прибудет на место», — уточнили в пресс-службе.

11 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина
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