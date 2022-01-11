Путин заявил, что Россия не допустит «цветных революций» в союзных республиках

Владимир Путин заявил, что он не допустит свержения союзных Москве правительств в результате так называемых «цветных революций», имея в виду серию народных восстаний, потрясших некоторые бывшие советские республики.

В ходе онлайн-конференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой ведущую роль играет Россия, Путин возложил ответственность на беспорядки в Казахстане на прошлой неделе на «деструктивные внутренние и внешние силы».

«Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств», – заявил российский лидер.

Токаев обратился к России за помощью в подавлении выступлений. Россия и несколько других членов ОДКБ ответили отправкой в Казахстан своих войск, хотя большинство из них – российские.

«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций», – сказал Путин.

Он добавил, что контингент ОДКБ будет выведен после восстановления порядка