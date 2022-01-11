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Путін переніс дату нападу на Україну — ЗМІ

Росія вирішила відтермінувати масштабне вторгнення в Україну до весни &#8211; ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін планує посунути дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни. 

Видання New York Times пише, що таке рішення він ухвалив на тлі перемовин США та Росії щодо так званих “гарантій безпеки”.

У матеріалі йдеться, що ймовірність нового вторгнення Росії залежить від кількох ключових факторів. Одним з них є сприятливі погодні умови для ведення військових дій.

“Через відносно м’яку зиму земля недостатньо промерзла і дату можливого вторгнення Путіну довелося посунути ближче до весни. Сильні морози, які зазвичай починаються в Україні у січні, в багатьох місцях так і не настали. А поки під ногами болото, наземна операція не зможе початися раніше лютого”, — йдеться у матеріалі.

Таким чином вирішальним фактором для Кремля наразі є погода протягом найближчих кількох тижнів. Через це Білий дім постійно консультується з метеорологами, а розвідка США продовжує стежити за ситуацією на україно-російському кордоні, де сконцентрувалася велика кількість військових і техніки країни-агресора.

11 января, 2022 | Tags: , | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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