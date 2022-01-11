Пингвин, Загадочник, Женщина-кошка, Мэтт Ривз появились на кадрах нового «Бэтмена»

На Днях Warner Bros. поделилась двумя новыми изображениями злодеев Загадочника и Пингвина, а также некоторыми другими фотографиями и несколькими фотографиями закулисья «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм выйдет в прокат 3 марта 2022 года.

Кроме Колина Фаррелла в образе Пингвина и Пола Дано в образе Загадчика, показали Бэтмена с женщиной-кошкой и даже самого режиссера Мэтта Ривза, который дает наставления на съемках.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

На других фотографиях, которые показал Warner Bros. можно увидеть на кадрах Загадочника и Пингвина во время съемок фильма, Бэтмена с лейтенантом Гордоном (Джеффри Райт) и встречу Бэтмена с Женщиной-кошкой (Зои Кравиц).

В фильме речь идет о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена. Для Брюса это непростое время: он теряет контроль, каждую ночь надевает костюм и почти не спит. Сюжет начинается на Хэллоуин, а сама история растянута примерно на неделю. В фильме Бэтмен ведет дневник и читает его зрителям – так устроены почти все диалоги Паттинсона.