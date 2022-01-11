ООН осудила Казахстан за использование своей символики

ООН осудила Казахстан за использование солдатами правительственных войск голубых касок миротворцев международной организации во время подавления беспорядков на прошлой неделе.

«Мы выразили нашу озабоченность по этому вопросу непосредственно постоянному представительству Казахстана [в ООН] и получили от них заверения, что этот вопрос был рассмотрен», – заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

«Страны, предоставляющие войска и полицию Организации Объединенных Наций, должны использовать отличительные знаки ООН только тогда, когда они выполняют возложенные на них задачи в качестве миротворцев ООН в контексте их развертывания в рамках миротворческих операций ООН в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН», – добавил он.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых несколько солдат в Алматы носят голубые каски с символикой ООН.