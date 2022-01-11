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Netflix займётся «переосмыслением» боевика «Рейд» — над ним работают Майкл Бэй и режиссёр оригинала

Netflix займётся «переосмыслением» боевика «Рейд» — над ним работают Майкл Бэй и режиссёр оригинала 

А постановщик «Козырных тузов» Джо Карнахан в проекте больше не задействован.

  • Ремейк-переосмысление фильма Гарета Эванса пытаются запустить в производство ещё со времён релиза боевика в 2011 году, но теперь дело сдвинулось с мёртвой точки — картиной займутся Netflix и XYZ Films.
  • Действие обновлённой версии «Рейда» перенесут из Джакарты в неблагополучные районы Филадельфии. По сюжету, элитный отряд оперативников отправится на поиски главы наркокартеля, следуя данным от информаторов.
  • Продюсерами ремейка выступят сам Эванс, а также Майкл Бэй, режиссёр «Скалы» и «Трансформеров».
  • Фильм поставит Патрик Хьюз, известный по «Неудержимым 3», а также комедийному боевику «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном. Хьюз также станет соавтором сценария.
  • С 2017 года за проектом был закреплён Джо Карнахан, постановщик «Козырных тузов», однако он больше не принимает участия в производстве.
  • Когда именно начнутся съёмки, пока что неизвестно. В настоящее время Патрик Хьюз заканчивает работу над комедийным боевиком «Человек из Торонто», который должен выйти в августе 2022-го.

Оригинальный «Рейд», главные роли в котором исполнили Ико Ювайс и Джо Таслим, рассказывал о попытке полицейского отряда пойти на штурм многоэтажки, находящейся под контролем наркоторговца. Фильм обрёл культовый статус, а в 2014 году вышел его сиквел, который также снял Гарет Эванс.

11 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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