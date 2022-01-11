Конгрессмены предложили объявить Украину страной «НАТО-плюс»

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», – заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным спонсором законопроекта.

«Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе», – добавил он.

Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ.

Он также предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода «Северный поток – 2», чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.

Законопроект также определяет Украину как страну «НАТО-плюс», чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Кроме того, он предусматривает выделение 155 миллионов долларов Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», – заявил конгрессмен Роджерс.

По словам Стефаник, «Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина».