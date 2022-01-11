Илон Маск показал «Мехазиллу» – гигантскую башню, которая будет «ловить» приземляющиеся ракеты

Эта 140-метровая конструкция – не что иное, как «Мехазилла», гигантская башня, которая, как надеются инженеры SpaceX, будет «ловить» приземляющиеся ракеты Starship.

Видео, на котором изображена башня, было опубликовано в Твиттер-аккаунте основателя SpaceX Илона Маска. Судя по видео, строительство основной конструкции башни, возвышающейся над космодромом Бока-Чика в Техасе, подошло к своему завершению.

Starship launch & catch tower pic.twitter.com/5mLIQwwu0k — Elon Musk (@elonmusk)

Твит Маска стал одной из первых демонстрацией «Мехазиллы». Ранее в сети была опубликована анимация захвата ракеты механизированными «клешнями» башни,

а в июле 2021 года Youtube-канал NASA Space Flight запустил трансляцию, на которой можно наблюдать за ходом строительства башни. Одновременно с твитом Маска NASA Space Flight опубликовали в Youtube видео, на котором можно более детально рассмотреть возводимую конструкцию.

Ранее SpaceX отказались от использование посадочных опор при приземлении своих ракет. По мнению инженеров SpaceX, использование технологии «Мехазиллы» является более эффективным методом посадки, чем необходимость приземления ракет на морскую платформу.

Предполагается, что возвращающаяся ракета будет замедляться при помощи двигателей, после чего зацепится за стрелу башни и совершит посадку. Такой способ позволит сократить интервал запусков, что в теории будет особенно актуально для межконтинентальных перелетов – идеи, которую Илон Маск обещал воплотить в жизнь вдобавок к использованию транспортной системы Starship для полетов на Луну и Марс.

Название башни очевидно является отсылкой к японской кинофраншизе «Годзилла». В 1974 году студия Toho выпустила очередной фильм о гигантском ящере, экранным противником которого стала его механическая версия под названием Мехагодзилла.