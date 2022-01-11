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ХАМАС заявил, что взял в плен израильского «боевого дельфина»

Представители ХАМАСа заявили, что военно-морское подразделение боевиков захватило в плен «израильского боевого дельфина, который был экипирован оружием для нападения на бойцов сопротивления».

Террористы утверждают, что на спине дельфина было установлено устройство с оружием.

Судя по всему, фамилия дельфина Рабинович и он в совершенстве владеет ивритом, арабским и идишем.

Остается загадкой, как же его взяли в плен? Придется обменивать на пленную хамасовскую скумбрию и ставриду.

Ранее в ХАМАСе уже заявляли о поимке израильского «дельфина-шпиона».

Боевой дельфин

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11 января, 2022 | Category: Израиль, Новости
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