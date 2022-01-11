Гособлигации России посыпались после переговоров с США

Рынок российского госдолга оказался во власти крупных продавцов на первых полноценных торгах 2022 года.В понедельник индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, спикировал на 0,5%, и обновил 3-недельный минимум (135,05 пункта) на фоне фронтального снижения котировок практически всех классических госбумаг.

На 16.30 мск 5-летние ОФЗ-26207 подешевели на 0,53%, до 98,95% от номинала с ростом доходности до 8,57%. 2-летние ОФЗ-26223 потеряли в цене 0,32%, а их доходность увеличилась до 8,51%.

10-летние ОФЗ 26235 упали на 0,43%, а 15-летние ОФЗ-26240 — на 0,54% с ростом доходности до 8,54% и 8,48% соответственно.

Рынок ждет результатов российско-американских переговоров в Женеве, которые стартовали накануне, а в понедельник перешли в фазу основных консультаций, а также сфокусирован на развитии ситуации в Казахстане; на этом фоне в ОФЗ будут преобладать продавцы, пишут аналитики BCS GM.

Возглавляющий российскую делегацию замглавы МИД РФ Сергей Рябков в воскресенье назвал «потрясающим» предварительный раунд диалога, на который Москва привезла ультиматум НАТО с требованием отказаться от вступления в альянс Украины и отвести военную инфраструктуру к границам 1997 года.

В понедельник Рябков повторил непримиримую позицию, заявив, что «отклонений» от российских подходов «просто не может быть, а «к компромиссам должна готовиться американская сторона».

На праздничных торгах доходности ОФЗ выросли на 10-25 базисных пунктов, и причиной стала нестабильность в Казахстане, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Вместе с госбумагами просел рубль, а рынок акций откатился к недельному минимуму по индексу МосБиржи.

Но если валютный рынок смог зализать раны, когда стало ясно, что Запад не будет грозить санкциями за отправку в Казахстан российских войск, гособлигации с наступлением рабочей недели покатились по наклонной с новой силой.

Помимо геополитики на рынок давят локальные факторы, а именно — «обильный план» Минфина по займам на первый квартал, отмечает Полевой. За три месяца ведомство намерено продать ОФЗ на 700 млрд рублей, что почти втрое выше суммы, которую удалось привлечь для бюджета в октябре-декабре.