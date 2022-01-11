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Гололед в 18 областях: 11–12 января в Украине будет скользко

По данным Sinoptik.ua, 11–12 января почти на всей территории страны объявлен І (желтый) уровень опасности. Замерзание дождя и мокрого снега на дорогах и тротуарах ожидается во всех областях, кроме Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской.

Чтобы избежать травм, советуем по возможности отложить поездки на собственном автотранспорте и носить обувь с максимально рифленой подошвой. И не забывайте, что лед значительно увеличивает тормозной путь — будьте осторожны на пешеходных «зебрах», если переходите дорогу или управляете автомобилем.

 

11 января, 2022 | Category: Новости, Украина
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