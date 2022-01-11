«Газовая война» — Трубопровод «Ямал – Европа» уже три недели работает в реверсном режиме

Трубопровод «Ямал – Европа», по которому обычно поставляется газ из России в Европу, вот уже три недели работает в реверсном направлении, что привело к росту цен на газ в Европе на фоне политической напряженности между Москвой и Западом.

Оптовые цены в Европе в понедельник выросли на 5 процентов, в то время как газ продолжает идти на восток из Германии в Польшу, что усилило давление на рынок наряду с погодными условиями.

По данным немецкого сетевого оператора Gascade, реверсные поставки идут с 21 декабря.

Отраслевые источники и рыночные аналитики отмечают, что трейдеры полагаются на запасы газа для снабжения европейских покупателей, чтобы не платить почти рекордно высокие цены за дополнительные поставки. Поскольку российский энергетический гигант «Газпром» не зарезервировал мощности по транзиту газа на запад, направление было изменено на противоположное.

Многие законодатели Евросоюза обвиняют Россию в использовании кризиса в качестве рычага давления, заявляя, что Москва ограничила потоки газа, чтобы получить разрешение на запуск недавно построенного газопровода «Северный поток – 2», по которому газ будет поставляться в Германию.