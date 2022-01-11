Франция: в Мали действуют 300-400 российских наемников

От 300 до 400 российских наемников действуют в центральной части Мали, заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства, опровергнув, таким образом, утверждение малийской хунты о том, что в стране размещены лишь российские военные инструктора.

Другие западноафриканские страны закрыли свои границы с Мали, разорвали с этой страной дипломатические отношения и ввели против нее экономические санкции в ответ на затягивание выборов после того, как в 2020 в Мали произошел военный переворот.

Кроме того, в этой стране теперь присутствуют наемники из российской ЧВК «Группа Вагнера» – по преимуществу бывшие российские военнослужащие.

В Мали находятся примерно 300-400 человек из «Группы Вагнера, а также российские инструкторы, предоставляющие снаряжение, сказал представитель французского оборонного ведомства, беседуя с журналистами вечером в понедельник.

Сотрудник министерства говорил на условиях анонимности. По его словам, российские наемники вместе с малийскими военными переместились в центр страны.

Напомним, что, вместо того, чтобы, как планировалось поначалу, уйти в отставку в феврале, малийская хунта намеревается передать власть гражданскому правительству в течение пяти лет.

Евросоюз ввел санкции против «Группы Вагнера», обвинив ее в проведении тайной операции по заданию Кремля. Владимир Путин утверждает, что группа является частной и не представляет российское государство.

Франция, военнослужащие которой ведут в регионе Сахеля боевые действия с исламистами, заявила, что наличие в Мали российских наемников несовместимо с французским военным присутствием в этой стране.