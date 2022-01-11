Эмма Уотсон рассказала о конфузе создателей Возвращение в Хогвартс

Британская актриса Эмма Уотсон, которая всем известна как Гермиона из Гарри Поттера, прокомментировала киноляп создателей Возвращение в Хогвартс со своим участием.

Уотсон поделилась в Instagram детским фото актрисы Эммы Робертс, которое показали в спецэпизоде Гарри Поттера вместо ее снимка.

— Я не была такой милой, — подписала она снимок.

Поклонники поддержали шутку Уотсон, отметив, что это было весело. Также некоторые озадачены тем, как можно было перепутать фото актрис.

-Боже мой, это было так весело.

-Как думаете, они это специально сделали?

-Почему так смешно?

-Не та Эмма, признали ошибку.

-Все подумали, что это ты.

-Оценили юмор, — пишут в комментариях Уотсон.

Напомним, что создатели специального выпуска о Гарри Поттере оконфузились. Они перепутали детский снимок главной героини Гермионы с фото другой актрисы.

В момент, когда Уотсон делилась детскими воспоминаниями, на экране появлялись ее фотографии, среди которых внезапно оказался кадр с другой Эммой — Робертс. Внимательные поклонники заметили это и указали на ошибку.

Также произошла путаница с близнецами Уизли — создатели перепутали имена актеров Джеймса и Оливера Фелпсов. Стоит отметить, что HBO сразу же исправила ошибки.