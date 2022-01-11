Экранные доктор Хаус и Халк объединятся ради Второй мировой войны

Актеры Марк Руффало и Хью Лори готовятся вместе сыграть на малом экране. Проектом выбран сериал «Весь невидимый нам свет» по роману Энтони Дорра.

Оба актера, являющиеся обладателями «Золотого глобуса», получат роли первостепенной важности. Руффало сыграет отца слепой французской девочки, а Лори воплотит на экране радиолюбителя, хранящего интригующие секреты. По сюжету, девочке придется выживать вместе с немецким мальчиком в оккупированной Франции во времена Второй мировой войны.

Как сообщает ComingSoon, режиссером четырех эпизодов выступит Шон Леви, ответственный за мегапопулярный сериал «Очень странные дела».

Сценарий пишет один из создателей «Острых козырьков» Стивен Найт. Точная дата релиза проекта пока держится втайне.