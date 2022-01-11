Еда в мире значительно подорожала

Мировые цены на еду в 2021 году в среднем увеличились более чем на четверть (плюс 28,1 процента), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Подорожание оказалось самым масштабным за последние годы — выросла стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла.

Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта. В конце декабря показатель равнялся 133,7 пункта — на 0,9 процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем, однако все еще на 23,1 процента выше, чем в декабре 2020 года. Специалисты ФАО считают, что из-за «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» вряд ли можно рассчитывать на стабилизацию цен в 2022 году.