Брэдли Купер и Дель Торо раскрыли тайную символику в «Аллее кошмаров»

Исполнитель главной роли и режиссер фильма «Аллея кошмаров» Брэдли Купер и Гильермо Дель Торо объяснили одну из начальных сцен картины.

В частности, постановщик указал на символику сцены, имеющую огромное метафорическое значение для всего сюжета. Так, на одном из первых кадров крупным планом появляется дьявол, а также круг, концепцию хождения по которому раскрывает режиссер на протяжении фильма.

Кроме того, как обращает внимание Купер, герой глядится в зеркало, которое показывает ему его истинную сущность — закоренелого грешника.

Напомним, фильм повествует об авантюристе Стэне Карлайле, который выдает себя за духовидца, умеющего связываться с потусторонним миром. Карлайл пытается втереться в доверие к миллионеру и разбогатеть, но в финале терпит крах.

Источник фото: Legion-Media