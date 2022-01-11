Зеленский заявил о готовности «предметно договариваться» по конфликту в Донбассе Криптовалюты — выгодно обменять, купить, продать на lets exhange » Актер Леонид Куравлев находится в реанимации Известного советского актера Леонида Куравлева, звезду фильма «Иван Васильевич меняет профессию», госпитализировали в больницу. Артисту стало плохо накануне Рождества – 6 января. Ему было тяжело дышать. В больнице Куравлеву сделали тест на COVID-19, который показал положительный результат. В настоящее время Леонид Вячеславович находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. «Он на кислороде, ведь легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация нормализовалась, температура снижена, как и давление», — сообщил источник изданию Starhit. Известно, что актер в последнее время страдал от гипертонии. Напомним, что в 2017 году Леонид Куравлев попал в «базу» сайта «Миротворец» из-за «антиукраинской пропаганды» и «открытой поддержки агрессивной политики России».