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За жизнью и соцсетями звёзд и блогеров следят люди с низким интеллектом — исследование

Это обнаружили в своём исследовании венгерские учёные. Результаты научные работники опубликовали в журнале BMC Psychology.
Выяснилось, что интересующиеся жизнью звёзд люди оказались менее умными по сравнению с остальными. В исследовании участвовали 1763 человека. Сначала они прошли тесты на словарный запас и грамотность, а также на умение считать. После этого испытуемым предложили заполнить анкету под названием «Шкала отношения к знаменитостям», и тут-то всё было однозначно.


«Результаты показывают, что существует прямая связь между поклонением знаменитостям и более низкими показателями в когнитивных тестах, которая не может быть объяснена демографическими и социально-экономическими факторами», — отметили авторы работы.При этом учёные не смогли однозначно определить, является ли увлечённость жизнью блогеров причиной или следствием низкого развития ума.

10 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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