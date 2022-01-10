За жизнью и соцсетями звёзд и блогеров следят люди с низким интеллектом — исследование

Это обнаружили в своём исследовании венгерские учёные. Результаты научные работники опубликовали в журнале BMC Psychology.

Выяснилось, что интересующиеся жизнью звёзд люди оказались менее умными по сравнению с остальными. В исследовании участвовали 1763 человека. Сначала они прошли тесты на словарный запас и грамотность, а также на умение считать. После этого испытуемым предложили заполнить анкету под названием «Шкала отношения к знаменитостям», и тут-то всё было однозначно.



«Результаты показывают, что существует прямая связь между поклонением знаменитостям и более низкими показателями в когнитивных тестах, которая не может быть объяснена демографическими и социально-экономическими факторами», — отметили авторы работы.При этом учёные не смогли однозначно определить, является ли увлечённость жизнью блогеров причиной или следствием низкого развития ума.