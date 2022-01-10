«Всю мою жизнь на меня пялились»: звезда «Игры престолов» разоткровенничался о своей карьере

Актер Питер Динклейдж, прославившийся ролью Тириона Ланнистера из «Игры престолов» и участием в одной из частей «Людей Икс», откровенно рассказал о том, как актерская профессия изменила его жизнь.

Дело в том, что у Динклейджа редкое заболевание, из-за которого его рост составляет всего 1,35 метра. Из-за этого с самого детства Питер получал много нежелательного внимания.

«Всю мою жизнь на меня пялились», — поделился актер в своем интервью для The Times.

Теперь же успехи в кино наконец смогли отвлечь всеобщее внимание от его физических особенностей. Так, в новом фильме режиссера Джо Райта Динклейдж сыграл Сирано де Бержерака — одного из культовых литературных персонажей.

По словам актера, меняющиеся реалии времени открывают в кино дорогу для новых веяний, ведь раньше роль героя-любовника доставалась исключительно «красавцам с поддельными носами». Напомним, по сюжету, Сирано де Бержерак от природы уродлив и потому не решается открыть свои чувства любимой.

Источник фото: Legion-Media