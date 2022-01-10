Раскрыта стоимость роскошной яхты Дэвида Бекхэма Умер основатель знаменитого рок-фестиваля «Вудсток» » В Швеции заявили об угрозе системе безопасности Европы со стороны России Вся система безопасности в Европе подвергается угрозе из-за действий России. Об этом заявил министр обороны Швеции Петр Хультквист, передает SVT Nyheter. Ранее в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. По словам главы Минобороны, Швеции необходимо расширить сотрудничество с НАТО. Он также указал, что европейским странам не стоит принимать предложения со стороны Москвы по гарантиям безопасности и поступаться собственным суверенитетом.