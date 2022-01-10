В iPhone нашли серьезную уязвимость, что позволяет взять смартфон под контроль

В смартфонах iPhone обнаружена серьезная проблема, которая позволяет злоумышленникам похищать личные данные пользователя, передает Mydrivers.

Уязвимость обнаружили в компании ZecOps, занятой разработкой софта для обеспечения кибербезопасности. Программа, названная NoReboot, имитирует выключение или перезагрузку смартфона. В этом режиме входящие вызовы и уведомления о сообщениях, вибрация, экран и индикатор камеры не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя.

В состоянии псевдовыключения злоумышленник получает удаленный доступ к микрофону и камере iPhone, а также личной информации, которая хранится на смартфоне. Пользователь же не получает уведомлений об этом.

По данным ZecOps, уязвимость, благодаря которой работает вредоносная программа, пока не может быть исправлена. Проблема касается всех iPhone с любой версией iOS.