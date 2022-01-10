В ЕС призвали вывести войска ОДКБ из Казахстана

Войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно вывести из Казахстана после стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано.

«В прошлом мы видели слишком много примеров того, как трудно заставить уйти российские войска, когда их размещают за рубежом», — заявил Стано. Он подчеркнул, что внешняя военная поддержка, оказываемая центральноазиатской республике, должна уважать ее суверенитет и независимость, а также фундаментальные права всех ее граждан.