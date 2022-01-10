В Британии призвали заморозить активы семьи Назарбаева

Министры в Великобритании призывают заморозить более 600 млн фунтов стерлингов британских активов, принадлежащих правящей элите Казахстана.

Как сообщает азербайджанский информационно-аналитический портал Haqqin.az, казахстанской элите принадлежат особняки в центре Лондона и графства Суррей. Более того, по данным Transparency International, активы на 370 млн фунтов стерлингов принадлежат семье бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Британскому правительству следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении таких активов, убежден член парламента от консерваторов, возглавляющий комитет по иностранным делам Том Тугендхат.

«Мы должны ясно дать понять казахстанским элитам, что их действия будут тщательно изучены, а их активы находятся под угрозой», — предупредил парламентарий.