Третий сезон «Пацанов» получил тизер и точные даты выхода эпизодов

В Cети появился тизер третьего сезона сериала «Пацаны». Короткое видео демонстрирует пресс-конференцию, на которой Хоумлендер и Старлайт позируют перед фотокамерами, однако лидер «Семерки» натянул на лицо чрезмерно наигранную улыбку, которую резко сменяет его напуганное, недоброе лицо.

Премьера третьего сезона «Пацанов» состоится летом 2022 года. Первые три серии шоу представят 3 июня, после чего будет выходить по одному эпизоду каждую пятницу, и так до 8 июля включительно.

«Пацаны» — сериал, созданный по одноименному комиксу Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Шоу особенно тем, что в нем супергерои представлены как лицемерные персонажи, выдающие себя за силы добра, однако среди простых людей нашлись те, кто стремится вывести «супов» на чистую воду.