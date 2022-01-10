«Странный бункер» — Последние записи с Путиным были постановочным

Последние записи с Путиным были постановочным — блогеры раскрыли некоторые подробности «бункера» Путина, в котором он принимает чиновников и откуда ведутся записи его переговоров.

«Бункер Путина» оказался странным сооружением, больше похожим на съемочный павильон на телевидении. При этом сразу же возникает вопрос — а реальный ли президент Путин снимается в этом «бункере»? И существуют ли вообще реальный записи с реальным президентом РФ?

Об этом пишет блогер



Про то, что никчемный обнулёныш предпочитает не покидать свой бункер последние несколько лет известно каждому.

Но вот дрогнувшая рука оператора Первого канала, показавшего истинный интерьер плешивого кабинетика, добавила пару интересных штрихов к портрэту кремлёвского параноика.

На видео некий ангар в котором наспех сооружены декорации имитирующие офисные. На, залитой светом галогеновых ламп, сцене двое: обнулёныш и его визави.

Всё это выглядит настолько нереалистично, что навевает мысль о компьютерной симуляции.

Если присмотреться то это не загородки, а просто светлые части стен. Сверху это отражения какие то хитрые в темных частях стены. Блики одни и те же на светлых и на темных частях. Темный материал тот же что и сбоку от панели с гербом.

Хотя да, обстановка полной секретности вокруг Путина конечно смешна. Народ ничего не знает. Это ладно. Главное что никто кроме полдюжины ближайших сотрудников вообще не понимает что у него в голове. Речь даже не о планах на будущее, которых я думаю просто нет.

Никто не знает что этот человек реально понимает в окружающем мире.

Паранойя и ужас. Он сам сидит трясется и постепенно заполняет своим страхом страну.

А может это всего лишь копия? Очередной двойник Путина, о которых уже неоднократно писалось, как и писалось о том, что реальный Путин возможно давно умер.