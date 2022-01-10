США и члены альянса НАТО работают над поставкой ракет Stinger Украине

Соединенные Штаты работают с другими членами альянса НАТО, чтобы организовать доставку переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных правительством в Киеве.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявления неназванных действующих и бывших представителей администрации США.

По данным источников, администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев. В частности, Соединенные Штаты работают с другими членами альянса НАТО, чтобы организовать поставку переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных правительством в Киеве. «Украинские официальные лица считают, что зенитно-ракетные комплексы «Стингер» помогут ее вооруженным силам защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников», — говорится в статье.

Как сообщает NBC News со ссылкой на источники, США готовы оказать эту помощь Украине, а также поддержать расширение НАТО на восток в случае российского вторжения.