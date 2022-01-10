Спилберг пополнил свою коллекцию новым «Глобусом» — это его почетная награда.
Фильм голливудского режиссера Стивена Спилберга удостоился в этом году «Золотого глобуса» как лучшая комедия/мюзикл. Награда стала четвертой для мэтра.
В разные годы Спилберг становился лучшим режиссером за такие фильмы, как «Спасти рядового Райана» и «Список Шиндлера». Кроме того, еще одну награду постановщику вручили в 2009 году за вклад в кинематограф.
Нынешняя церемония из-за репутационных проблем организаторов обошлась без телевизионной трансляции: новых обладателей статуэтки объявляли через официальный Twitter.
Источник фото: Legion-Media
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