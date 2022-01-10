Северная Корея снова запустила гиперзвуковую ракету в сторону Японии

ЦТАК

Академия оборонных наук КНДР снова испытала гиперзвуковую ракету, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство. Судя по фотографиям, по форме боеголовки боеприпас немного отличается от того, что Пхеньян запускал в сентябре.

Северная Корея с переменным успехом развивает свою ракетную программу с середины шестидесятых, но об испытаниях гиперзвуковых боеприпасов Пхеньян впервые сообщил совсем недавно. В конце сентября северокорейская академия оборонных наук запустила гиперзвуковую «Хвасон-8» с отделяемой гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Характеристики ракеты неизвестны, но позиционируется она как стратегическое оружие — так обычно называют вооружения с ядерным потенциалом.

Академия оборонных наук КНДР снова испытала гиперзвуковую ракету 5 января. Боеприпас получил конусообразную маневрирующую головную часть и ускоритель на жидком топливе. Запустили его с колесной пусковой установки — модифицированного советского грузовика МАЗ-543. Во время теста отделяемая гиперзвуковая боевая часть ракеты продемонстрировала боковое маневрирование и поразила цель на расстоянии 700 километров.

Ускоритель ракеты выглядит так же, как и у «Хвасон-8», а форма боеголовки немного отличается. Это может значить, что КНДР разрабатывает два разных вида гиперзвуковых ракет или модифицировала боеприпас с сентября. Как и в сентябре, Пхеньян называет боеприпас стратегическим.