Часть Великой китайской стены обрушилась из-за землетрясения Внутрішні комунікації будинку – що і до чого » Пловчиха трансгендер Лия Томас трагически проиграла другому трансгендеру Лиа Томас, трансгендер-​пловчиха из Пенсильванского университета, выиграв два соревнования по триатлону, проиграла в заплыве на 100 ярдов вольным стилем Исаку Хенигу, трансгендеру из Йельского университета, которая переходит от женщины к мужчине. Хенигу удалили грудь, но он пока не принимает гормоны.

«Я мог начать принимать гормоны, чтобы больше соответствовать себе, или приостановить переход и продолжать соревноваться в женской команде по плаванию. Я выбрал последнее», — написал Хениг. Достижения Томаса в плавании привлекли внимание тех, кто задавался вопросом, должны ли трансгендерные женщины соревноваться с биологическими мужчинами. Ранее Томас получил поддержку от Лиги плюща и Пенсильванского университета. «Лига плюща подтверждает свою непоколебимую приверженность созданию инклюзивной среды для всех студентов-​спортсменов, осуждая трансфобию и дискриминацию в любой форме.» Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/blogs/sport-i-sportsmeny/192978_plovchikha-transgender-liya-tomas-proigrala-drugomu-transgenderu