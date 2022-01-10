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Пловчиха трансгендер Лия Томас трагически проиграла другому трансгендеру

Пловчиха трансгендер Лия Томас проиграла другому трансгендеру

Лиа Томас, трансгендер-​пловчиха из Пенсильванского университета, выиграв два соревнования по триатлону, проиграла в заплыве на 100 ярдов вольным стилем Исаку Хенигу, трансгендеру из Йельского университета, которая переходит от женщины к мужчине. Хенигу удалили грудь, но он пока не принимает гормоны.
«Я мог начать принимать гормоны, чтобы больше соответствовать себе, или приостановить переход и продолжать соревноваться в женской команде по плаванию. Я выбрал последнее», — написал Хениг.Достижения Томаса в плавании привлекли внимание тех, кто задавался вопросом, должны ли трансгендерные женщины соревноваться с биологическими мужчинами. Ранее Томас получил поддержку от Лиги плюща и Пенсильванского университета.«Лига плюща подтверждает свою непоколебимую приверженность созданию инклюзивной среды для всех студентов-​спортсменов, осуждая трансфобию и дискриминацию в любой форме.»

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/blogs/sport-i-sportsmeny/192978_plovchikha-transgender-liya-tomas-proigrala-drugomu-transgenderu

10 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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