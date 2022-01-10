За жизнью и соцсетями звёзд и блогеров следят люди с низким интеллектом — исследование Спилберг пополнил свою коллекцию новым «Глобусом» » Обновлённый символ ЦАХАЛа принят как официальный Вчера, 09.01.22, АОИ объявила об обновлении и стандартизации своего символа. Данный символ был создан ещё в 1948 г., но с годами возникли его вариации. Теперь же дано указание: с 09.01.22 на всей документации, в презентациях и сайтах будет использоваться только новый символ. Что касается вывесок, флагов, удостоверений и бланков – при обновлении использовать новый, для существующих командиры подразделений в званиях полковник и выше решат о приоритетах, с учётом цены и значимости данного обновления. По следующему линку даны картинки для скачивания – символ АОИ с надписями на разных языках (кроме иврита – арабский, английский, французский, персидский, русский и испанский). Независимость Израиля была провозглашена 14.05.48. А 26.05.48 первый премьер-министр страны, Давид Бен-Гурион, объявил о расформировании ранее подпольных организаций и создании АОИ. Символ же АОИ впервые появился на параде 27.07.48, а через 9 дней был напечатан в армейском журнале «Бамахане». Звезда Давида (Щит Давида) – символ еврейской традиции и истории;

Меч – символ войны и защиты дома;

Лавровая ветвь – символ стремления к миру;

Дуга – база прочих элементов и место размещения официального названия ВС – «Армия обороны Израиля» (на иврите «Цва hа-hагана ле-Исраэль»).

Элементы символа: Данные элементы никогда не менялись, но с годами появилось множество мелких вариаций. Например – вид сторон звезды, толщина и выпуклость линий, острота углов; вид лавровой ветви; расположение звезды относительно дуги (касается, налазит, с промежутком) и т.п. Теперь же введён официальный стандарт.