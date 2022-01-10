В iPhone нашли серьезную уязвимость, что позволяет взять смартфон под контроль Северная Корея снова запустила гиперзвуковую ракету в сторону Японии » Новорічне звернення п’ятого президента України Петра Порошенка стало у 5 разів популярнішим на YouTube, ніж Зеленського Про це свідчать дані сервісу Новорічне звернення п’ятого президента України Петра Порошенка стало у 5 разів популярнішим на YouTube, ніж привітання чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це свідчать дані сервісу. Так, станом на 10 січня ролик із привітанням лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка подивилися понад 404 тисячі користувачів сервісу YouTube. Своєю чергою звернення чинного президента Володимира Зеленського подивилися понад 72 тисячі осіб. Як повідомляв 5.UA, за результатами опитування, Порошенко у другому турі переміг би Зеленського.