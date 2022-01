История Онлайн Казино в Польше Чехія планує посилити військову співпрацю з Україною через дії Росії » Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 миллионов долларов, купив на них дом в Лондоне и частный самолет Алия Назарбаева — младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — вывела из страны более 300 миллионов долларов и потратила часть этих денег на покупку недвижимости за рубежом. Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Его статью, которая доступна по платной подписке, пересказал таблоид The Daily Mail. Детали финансового положения Алии Назарбаевой стали известны из-за ее конфликта с двумя бывшими финансовыми управляющими. Дочь экс-президента Казахстана подала на них в британский суд, обвинив в мошенничестве и незаконном присвоении средств. Она потребовала от них 165 миллионов фунтов стерлингов . Иск был урегулирован соглашением сторон. Алия Назарбаева рассказала одному из финансовых управляющих, что в 2006 году получила около 325 миллионов долларов за счет продажи своих долей в некоем бизнесе. 312 миллионов долларов были выведены из Казахстана, поскольку Алия Назарбаева сочла, что ей опасно держать средства на родине, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на судебные документы. Позднее дочь Назарбаева совершила ряд крупных покупок. В частности, она приобрела дом в Лондоне за 8,75 миллиона фунтов стерлингов, чтобы получить вид на жительство в Великобритании. Также она купила недвижимость в Дубае за 14 миллионов долларов и самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов .