Кому будет полезен массажер для ног

Многим знакома ноющая боль в ногах, особенно после трудного дня. В этом случае необязательно идти к массажисту, чтобы расслабиться. С помощью массажеров для ног можно быстро и эффективно снять напряжение. Такие устройства можно применять вне зависимости от возраста и образа жизни. На https://belief.net.ua массажеры для ног представлены в ассортименте, можно выбрать и купить подходящий. Особенность этих устройств – воздействие через ноги на все тело.

Кому можно порекомендовать массажеры для ног

Массажеры воздействуют на кожу и мышцы стоп, лодыжек. По своим размерам – весьма компактны. Производители стараются следить за тем, чтобы и дизайн у них был неплохим, отлично вписывался в интерьер любого дома. Такой прибор показан следующим людям:

тем, у кого есть болезни суставов или сосудов;

людям, у которых в силу деятельности есть нагрузка на ноги;

тем, кто ведет малоподвижный образ жизни;

спортсменам во время усиленных тренировок;

людям после травм;

страдающим плоскостопием.

Теперь – детально о том, к чему приводит использование массажеров:

массаж благотворно влияет на конечности, избавляет от усталости и болей;

начинает лучше работать лимфатическая система, пропадают отеки;

снимается напряжение, отличный способ для борьбы со стрессом;

после массажа уходит бессонница, сон становится спокойнее.

Популярные модели массажеров для ног

Купить такое устройство – значит сделать инвестицию в здоровье ног и всего организма. Если вы хотите приобрести качественный массажер – стоит ознакомиться с каталогом интернет-магазина Belief. Есть разные модели – от Marutaka, Casada, Yamaguchi.

Yamaguchi 2Feet

Вариант, который прекрасно подходит людям любой комплекции. Неважно, какой у вас размер ноги – просторные ортопедические ниши позволят пользоваться прибором с комфортом. Есть программа для разминания конечностей от пяток до колен. Можно разделить прибор – тогда нижняя часть будет включена для разработки стоп. Верхняя часть хорошо подходят для компрессии лодыжек, бедер.

Casada Reflexomed II

Хороший выбор для применения в домашних условиях. Небольшой прибор можно разместить рядом с диваном или креслом. Для ног в корпусе имеются ниши, обшитые мягкой гипоаллергенной тканью. По полу изделие скользить не будет – все благодаря ножкам с накладками. Устройство оснащено функцией роликового массажа и воздушно-компрессионными подушками.

Marutaka Gold Pro

Японский профессиональный массажер, обладает огромным числом функций, имеет усиленное воздействие на акупунктурные точки на ногах.