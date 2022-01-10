История Онлайн Казино в Польше

Казино уже много лет являются неотъемлемой частью ландшафта США и ассоциируются с богатством и успехом. Многие люди хотят почувствовать вкус этого места и ощутить его атмосферу, но очень часто в итоге они просто думают об этом. Но вправе ли мы смотреть через океан?

Перефразируя: поляки — не гуси, у них есть свои казино. И не просто казино, ничуть не уступающие американским. Стоит ознакомиться с историей казино на польской земле, чтобы понять, что казино существуют у нас уже давно. Также стоит знать, какие наземные казино заслуживают внимания и где они расположены. Вы можете узнать об этом в статье ниже от польского эксперта M. Rabszski из портала TopKasynoOnline-PL!

Азартные игры в мире

Думаю, если вы уже зашли на эту страницу, значит, вы знаете, что такое казино. Однако для тех, кто хотел бы узнать больше, мы предлагаем вам ознакомиться с историей. Слово «азартные игры» очень часто облекается только негативными коннотациями, тогда как на самом деле это шанс во время игры и хорошее развлечение, что позволяет получить что-то больше, чем просто удовлетворение. Азартные игры — это игры, в которых победители определяются судьбой, стечением обстоятельств и удачей. Азартные игры имеют давние традиции, начиная с древних времен. В кости играли в Месопотамии, Египте, Индии и Греции. Древние греки делали ставки на скачки на лошадях и колесницах. В шашки играли в Древней Греции и Риме, китайцы изобрели кено и карты, которые были завезены в Европу мусульманами. Существует множество легенд о рулетке, которые восходят к древним временам, а именно к Риму, Греции и Китаю. Однако факты указывают на то, что создателем рулетки был французский математик Блез Паскаль, который в 1645 году разработал колесо с 36 номерами и назвал его рулеткой (маленькое колесо), чтобы помочь разработать основы исчисления вероятности. Азартные игры в древние времена стали очень популярны, и власти всех стран вводили ограничения, а зачастую и запрещали их.

Во многих религиях это неприемлемо и сегодня, например, в исламе, буддизме и индуизме. В Древнем Риме азартные игры строго наказывались, и римляне придумали жетоны, чтобы в случае проверки на них не были обнаружены реальные деньги. Жетоны сохранились до наших дней, выполняя двойную функцию, во-первых, как «валюта» при игре на интерес, а во-вторых, в казино, как заменитель денег, они делают игру проще и безопаснее. Азартные игры, как и игорные заведения, прошли долгий путь эволюции. Игры улучшаются из года в год и сейчас находятся на очень высоком уровне. Это не говоря уже о наземных казино, которые улучшают комфорт своих гостей, расширяют ассортимент и повышают уровень безопасности.

Именно в игорных заведениях есть настоящая азартная игра и еще более настоящий азарт. Как и прежде, у него есть свои сторонники и противники. Дело в том, что люди всегда любили играть в азартные игры и выигрывать деньги — каждый хотел испытать свою удачу. Сегодняшние казино роскошны, эксклюзивны, а игровые автоматы, игровые столы и сама рулетка вызывают восхищение. Не только на Западе, но и в Польше у нас есть прекрасные казино, как в Монте-Карло или Лас-Вегасе. Нет недостатка в игроках, которые любят это развлечение и хотят испытать свою удачу. Даже люди, которые изначально избегали азартных игр и не были их сторонниками, посещают казино, хотя бы из любопытства, и узнают, что дьявол не так черен, как его рисуют.

История азартных игр в Польше

Азартные игры в Польше, еще до появления казино, были чрезвычайно популярны. Для одних это была возможность приумножить свое богатство, для более бедных — шанс подняться со дна, другие просто любили это развлечение и эмоции, которые его сопровождали. Казино в Польше появились довольно поздно из-за сложной истории, такой как разделы и Первая мировая война. Первое казино было открыто в 1920 году в Сопоте, в роскошном Гранд-отеле. Первоначально он был оборудован двумя столами для игры в рулетку. Для игры использовались фарфоровые фишки. Со временем казино расширило свою территорию. Тогда Сопот называли северным Монте-Карло. На протяжении многих лет в Гранд Отеле останавливались такие звезды, как Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Неудивительно, ведь он восхищал великолепием и элегантностью. Богато украшенные интерьеры, увешанные гобеленами и украшенные произведениями искусства, стильной мебелью и хрустальными люстрами, были просто восхитительны. Кроме того, в ванных комнатах из кранов текла пресная и соленая морская вода. Это было впечатляюще.

В 1927 году Гранд Отель был самым большим и самым эксклюзивным отелем в Северной Европе. Год за годом в это привлекательное заведение стекались знаменитости со всего мира. Экономический кризис 1930-х годов затронул и сопотское казино после прихода к власти НСДАП (1933 год). Нацистская партия была против азартных развлечений, поэтому руководство Гранд-отеля было заключено в тюрьму, а их место заняли члены нацистской партии. Такая ситуация плюс антисемитизм привели к снижению популярности казино. После начала Второй мировой войны в отеле проживали немецкие генералы, а военные были постоянными посетителями. В конце войны отель использовался немцами в качестве военного госпиталя. Сопотское казино было полностью разрушено Красной Армией в марте 1945 года. Отель стал штаб-квартирой русской армии, и, конечно, они опустошили интерьер отеля. После войны здание было переименовано в Гранд Отель и отреставрировано. Здесь проводились концерты, средства от которых шли на его восстановление. Здание было успешно восстановлено до прежнего великолепия. И снова Гранд Отель принимал гостей, в основном дипломатов. В 1954 году владельцем компании стала компания Orbis. Роскошный Гранд-отель в Сопоте был центром культуры и развлечений. Его посещали популярные польские артисты и политики.

Польские казино имели ограниченные возможности и, кроме того, спрос на них был невелик, поэтому их количество было ничтожно мало. В начале 20-го века были введены автоматические казино, появлявшиеся между крупными городами на транзитных маршрутах, и игорные автоматы в барах и ресторанах. Были созданы офицерские казино, например, в Торуни. В Забже в 19 веке существовало дворянское казино. Во Львове, с другой стороны, было конное казино в стиле английских клубов. Его посещала в основном аристократия из Львова. Казино было местом, где велись дела, люди встречались и обсуждали политику. Здесь проходили балы, концерты и театральные представления.

Офицерское казино существовало в Зегже на рубеже 19 и 20 веков. Это было великолепное здание, которое выделялось на фоне других. Это был также клуб, объединявший всех офицеров пехоты и артиллерии крепости. Здание и интерьер офицерского казино в Зегже были представительными, высокого уровня.

На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков для русских офицеров, расквартированных в Модлине, было построено здание дворца с бальным залом, рестораном в парке. В Варшаве во время Первой мировой войны на проспекте Шуха находилось казино для русских офицеров, а в межвоенный период там гостил маршал Юзеф Пилсудский. Казино посещали такие важные исторические личности, как Болеслав Венява-Длугошовский. Здесь устраивались балы, танцевали полонез и играл военный оркестр. Казино также использовалось для проведения военных лекций, конференций и выставок.

После начала войны немцы перестроили казино и создали настоящее игорное заведение. Здание примыкало к штаб-квартире гестапо. Предполагалось, что казино будет использоваться для развращения польского общества, но оккупант проповедовал пропаганду о том, что он хочет удовлетворить желания поляков, имеющих склонность к азартным играм. Немцев не пускали. Место выглядело великолепно. Оккупант оборудовал его элегантными игровыми залами, столами для игры в баккара и рулетку. Здесь же был оборудован буфет, где можно было поесть и выпить спиртные напитки. Цены были подозрительно низкими, и план сработал, потому что казино притягивало толпы людей как магнит. В 1942 году армия внутренних войск напала на казино. Людей предостерегали от посещения игорных заведений. Это не помогло, так как недостатка в желающих сыграть в рулетку не было. Российские воздушные налеты в 1943 году способствовали снижению посещаемости. После войны казино было отремонтировано и превращено в Центральный солдатский дом Войска Польского.

В Познани также есть казино. В начале 20-го века. Это было Военное казино на улице Гренадерского полка, 6. Казино было не только местом азартных игр для офицеров, но и местом развлечений для солдат и их семей.

Стоит отметить, что разделители не были сторонниками азартных игр. В Пруссии (Германии) и России азартные игры были строго ограничены. После восстановления независимости Польши азартные игры возродились в незначительной степени, а после Второй мировой войны коммунисты яростно боролись против азартных игр. Это заставило владельцев казино уйти в подполье. Только после 1989 года казино начали восстанавливаться, хотя и медленно, но в отличной форме. Поляки заинтересовались азартными и азартными играми, а также букмекерством. В 1992 году азартные игры в нашей стране были вновь ограничены. Был введен специальный закон, который регулировал количество казино в том или ином населенном пункте. Она зависела от количества жителей. В городах с населением менее 50 000 человек казино не может быть создано. Каждые несколько лет в закон вносились поправки и вводился контроль над казино и игроками.

Резюме

Наземные казино настолько популярны, что планируется строительство новых заведений. Можно ожидать, что через несколько лет у нас их будет много, потому что спрос на объекты такого типа огромен. Казино служат не только как игорные заведения, но и как места для проведения встреч, вечеринок и мероприятий. Неудивительно, ведь это роскошные места развлечений. Стоит приходить сюда время от времени, чтобы окунуться в эту необычную атмосферу. Если вы хотите играть, рекомендуем Вашему вниманию Slottica Casino на http://topkasynoonline.com/review/slottica/, а также совет — ограничьте свои денежные средства, чтобы в случае проигрыша не потерять свои с трудом заработанные деньги. Давайте играть, но в меру.

Автор: Milan Rabszski, Варшава